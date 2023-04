Sanepar libera R$ 41 mi para obras no sistema de esgoto de Apucarana

Da Redação

Ampliação deverá atender toda a região do Interlagos

O prefeito de Apucarana Júnior da Femac, assinou na manhã desta terça-feira, 11, em Curitiba, ordem de serviço no valor de R$ 41 milhões para obras de ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Barra Nova. O deputado federal por Apucarana Beto Preto, que teve papel fundamental na conquista, está em Brasília, mas foi representado na solenidade.

A ampliação da estação de tratamento Barra Nova, na região do Jaboti, deverá atender toda a região do Interlagos.

Para o deputado federal Beto Preto, a liberação deste recurso é um passo importante para a universalização do esgoto e saneamento em Apucarana.

“Quero lembrar que quando entrei prefeito, em 2013, eram 24% de rede coletora de esgoto na cidade e hoje está batendo na casa de 84%, tudo isso, graças a um trabalho planejado, articulado, ao longo desse período todo, tanto pela própria empresa quanto pela nossa ação política. Quando eu saí da prefeitura para ocupar o cargo de secretário de estado do governador Ratinho Junior, tomei essa decisão para representar a cidade também nos grandes assuntos. Esses assuntos, que as vezes não aparecem, como a rede de esgoto, são fundamentais para o futuro da cidade”, observou Beto Preto.

No dia do anúncio dos investimentos, o prefeito Junior da Femac destacou a importância das obras da Sanepar em Apucarana.

“Com as obras que estão em andamento e as que estão começando, a Sanepar investirá ao longo de 2023 mais de R$ 106 milhões. São R$ 9 milhões na rede coletora na região do Interlagos, outros R$ 42 milhões da Estação de Tratamento Barra Nova e mais R$ 55 milhões em reservatórios de água, que resolve um problema histórico”, pontuou o prefeito.

As obras

Com a recente instalação do canteiro de obras na Rua Cristiano Kussmaul, a Sanepar deu início aos serviços que levarão a rede de esgoto aos imóveis situados nos residenciais Interlagos, Veneza, Solar da Toscana e Bela Suíça, entre outros. Nos próximos dias, deverão chegar ao local caminhões e máquinas que serão mobilizados para a execução de mais de 28 quilômetros de rede coletora de esgoto.

