Sanepar instala reservatórios metálicos em Apucarana; saiba mais

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) está instalando dois grandes reservatórios metálicos em Apucarana, no Norte do Paraná. Trata-se de tecnologia alemã que utiliza camada dupla de chapa de aço unida por uma fita de junção. O material tem chapa inoxidável por dentro e chapa galvanizada por fora e oferece maior resistência e durabilidade em relação aos sistemas convencionais em alvenaria.

Apucarana é a primeira cidade do Norte do Estado a receber este modelo construtivo. A tecnologia está dando forma para reservatórios de 2 milhões de litros de água, previstos para serem entregues ainda em 2022. O material faz com que a estrutura tenha elevada resistência à pressão horizontal, garantindo maior estanqueidade, estabilidade e segurança.

O gerente de Projetos e Obras da Sanepar na região Nordeste, Flávio Yoshida, afirma que o uso de novas tecnologias permite otimizar investimentos e ampliar a eficiência no setor do saneamento. “Ao utilizar este tipo de reservatório, saímos da metodologia convencional, de aço e concreto, obtendo uma obra mais simples e rápida”, destaca.

As obras de ampliação do sistema de abastecimento de água de Apucarana, com reservatórios, adutoras e elevatórias, somam R$ 31,7 milhões. Iniciadas em setembro de 2021 e com previsão de conclusão para dezembro deste ano, as obras representam a duplicação da capacidade de reservação instalada.

Além dos reservatórios metálicos nas regiões Sudoeste e Oeste da cidade, segue em construção na Rua Galdino Gluck Júnior dois reservatórios em concreto armado que, juntos, armazenarão 6 milhões de litros de água. No total, serão 10 milhões de litros a mais no sistema.

Também estão sendo construídas duas estações elevatórias e implantadas 10 mil metros de tubulações. As obras geram 525 empregos diretos e indiretos.

PRODUÇÃO – Ainda em 2022, está prevista licitação de obra de ampliação do sistema, com três novos poços que aumentam a produção em 15%, 10 km de adutora e mais um reservatório de 500 mil litros.