Sanepar finaliza implantação da rede adutora na Rua Clotário Portugal

O prefeito Junior da Femac pede compreensão da população

A Sanepar está concluindo o último trecho da rede adutora, dentro de um conjunto de obras que vai duplicar a capacidade de reservação de água em Apucarana. O trabalho está concentrado na Rua Clotário Portugal, onde está sendo colocada uma adutora de ferro de grande diâmetro.

O prefeito Junior da Femac pede compreensão da população. “É a parte final das obras de implantação da rede adutora, que vem deste a região do Barreiro, subindo até a Estação de Tratamento de Água da Vila Regina e que irá até o reservatório central situado na Rua Galdino Gluck Júnior”, explica Junior da Femac.

De acordo Luiz Carlos Jacovassi, gerente regional da Sanepar, todo o restante da rede já foi implantada e nesta etapa está sendo feita uma travessia. “A empreiteira contratada está na Clotário Portugal e na sequência vai fazer a travessia da linha férrea. Esse é o último trecho da rede e está sendo feito somente agora pois dependia de autorização da concessionária da linha férrea”, esclarece Jacovassi, acrescentando que a previsão é que as obras na Clotário Portugal sejam finalizadas em uma semana.

OBRAS EM FASE DE FINALIZAÇÃO – O prefeito Junior da Femac lembra que a Sanepar, desde o ano passado, vem trabalhando na ampliação do sistema de abastecimento de água. “A Companhia está investindo cerca de R$ 55 milhões nas obras que vão garantir mais do que o dobro de produção e de reservação de água na cidade. A capacidade do sistema passará dos atuais 8 milhões de litros para 18 milhões”, reitera Junior da Femac.

Além da rede adutora, o pacote de obras abrange ainda a construção de dois reservatórios de concreto, na Rua Galdino Gluck Júnior, e dois de aço vitrificado nas regiões Sudoeste e Oeste. Somados, os novos reservatórios têm capacidade de armazenar 10 milhões de litros de água potável. Os reservatórios e mais duas novas estações elevatórias devem entrar em operação em maio.

