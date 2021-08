Da Redação

Sanepar: Conserto de adutora é concluído em Apucarana

A Sanepar informou que concluiu por volta das 17h desta terça-feira (10), o conserto da adutora que leva água da captação do Rio Caviúna até a estação de tratamento localizada na Vila Regina.

O rompimento ocorreu no final da manhã nas proximidades do Parque da Redenção e afetou o abastecimento na região central e em grande parte dos bairros de Apucarana.



A Sanepar pede a colaboração de todos para que o sistema se recupere o quanto antes. A previsão é que algumas regiões já recebam água hoje à noite. A normalização total da distribuição de água na cidade deve ocorrer na madrugada desta quarta-feira (11).

A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

Moradores da região norte da cidade, atendidos por sistema de poços, não sofreram desabastecimento.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br