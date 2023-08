Sanepar conclui manutenção e volta a distribuir água em Apucarana

A Sanepar informou na tarde desta quinta-feira (24) que retomou a distribuição de água em Apucarana. Pela manhã, a companhia havia comunicado que o abastecimento foi prejudicado após um rompimento da adutora do Sistema Caviúna-Pirapó. As regiões Norte, Leste e Central do município foram as mais afetadas.

De acordo com a Sanepar, foi concluída a manutenção na adutora e os reservatórios alcançaram níveis que viabilizam a retomada do abastecimento. A companhia alerta, no entanto, que, em função do calor, pode haver dificuldade para a recuperação total do sistema.

A água está voltando de maneira gradativa. A normalização deve ocorrer entre a noite desta quinta-feira e a madrugada de sexta (25). A população precisa economizar água, priorizando alimentação e higiene pessoal.

Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

