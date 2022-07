Samu socorre motorista que passou mal no centro de Apucarana

Da Redação

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), confirmou que socorreu um motorista, de 53 anos, que passou mal no centro da cidade. A ocorrência foi registrada no começo da tarde desta quinta-feira (30), na Rua Dr. Oswaldo Cruz em Apucarana.

Conforme o Samu, o condutor de uma S-10 sofreu uma síncope, porém, mesmo passando mal, conseguiu parar o carro em uma das vagas. O motorista foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Síncope é o termo médico usado para designar aquilo que chamamos comumente de desmaio. Um desmaio é caracterizado por uma perda temporária de consciência, que também está aliado a uma perda na postura.

Samu Apucarana não está recebendo chamadas da TIM

A coordenação do Serviço Móvel de Urgência de Apucarana (Samu) comunica que o telefone 192 não está recebendo da operadora TIM.

Se precisar ligar para o Samu e não conseguir completar a ligação, tentar de outra operadora que não seja TIM ou utilizar um telefone fixo.

A coordenação do Samu já solicitou urgência à operadora para a normalização do serviço. O número alternativo para quem não conseguir acionar o 192 do Samu é (43) 3420-5800.

