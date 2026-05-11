Samu reverte parada cardiorrespiratória de homem que corria no Lagoão

Um homem de 35 anos foi salvo por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após sofrer um mal súbito e entrar em parada cardiorrespiratória (PCR) enquanto corria no Complexo Esportivo Lagoão, em Apucarana. O incidente ocorreu na noite desta segunda-feira (11). Os socorristas foram acionados rapidamente por pessoas que estavam no local e conseguiram reverter o quadro clínico gravíssimo da vítima ainda durante o atendimento pré-hospitalar.

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Ao chegarem ao complexo, os profissionais de saúde constataram que o paciente se encontrava em ritmo de fibrilação, uma arritmia severa que compromete o bombeamento de sangue pelo coração. Imediatamente, a equipe iniciou as manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) avançadas. A intervenção rápida e precisa resultou na reversão da parada. Para garantir a respiração e a segurança clínica, o homem foi entubado e estabilizado dentro da própria ambulância.

A agilidade do resgate foi um fator determinante para a sobrevivência do corredor. De acordo com as informações do atendimento, todo o processo durou apenas 22 minutos, tempo que engloba a chegada ao Lagoão, a estabilização completa do paciente e o deslocamento rápido até o Hospital da Providência.





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