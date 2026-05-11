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Samu reverte parada cardiorrespiratória de homem que corria no Lagoão

Vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória e estava em fibrilação; paciente foi estabilizado, entubado e levado ao hospital

Escrito por Da Redação
Publicado em 11.05.2026, 20:42:23 Editado em 11.05.2026, 21:30:20
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Samu reverte parada cardiorrespiratória de homem que corria no Lagoão
Autor Foto: Reprodução

Um homem de 35 anos foi salvo por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após sofrer um mal súbito e entrar em parada cardiorrespiratória (PCR) enquanto corria no Complexo Esportivo Lagoão, em Apucarana. O incidente ocorreu na noite desta segunda-feira (11). Os socorristas foram acionados rapidamente por pessoas que estavam no local e conseguiram reverter o quadro clínico gravíssimo da vítima ainda durante o atendimento pré-hospitalar.

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Ao chegarem ao complexo, os profissionais de saúde constataram que o paciente se encontrava em ritmo de fibrilação, uma arritmia severa que compromete o bombeamento de sangue pelo coração. Imediatamente, a equipe iniciou as manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) avançadas. A intervenção rápida e precisa resultou na reversão da parada. Para garantir a respiração e a segurança clínica, o homem foi entubado e estabilizado dentro da própria ambulância.

A agilidade do resgate foi um fator determinante para a sobrevivência do corredor. De acordo com as informações do atendimento, todo o processo durou apenas 22 minutos, tempo que engloba a chegada ao Lagoão, a estabilização completa do paciente e o deslocamento rápido até o Hospital da Providência.


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Samu reverte parada cardiorrespiratória de homem que corria no Lagoão
AutorFoto: Divulgação



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