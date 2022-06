Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A equipe do Samu já solicitou urgência às operadoras para a normalização do serviço

A coordenação do Serviço Móvel de Urgência de Apucarana (Samu) comunica que o telefone 192 não está recebendo ligações de algumas operadoras.



continua após publicidade .

A equipe do Samu já solicitou urgência às operadoras para a normalização do serviço. O número alternativo para quem não conseguir acionar o 192 é o (43) 3420-5800.

De acordo com a equipe, o telefone não tem previsão de volta e começou durante a madrugada desta terça (28). As operadoras que estão com problema são a Oi e a TIM.

Siga o TNOnline no Google News