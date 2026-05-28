Samu ensina técnicas de reanimação e desengasgo em shopping de Apucarana







O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Apucarana (PR), em parceria com a Prefeitura e a Autarquia Municipal de Saúde (AMS), promoveu nesta quinta-feira (28) o R.C.P. Day, evento voltado, principalmente, ao ensino da Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP). A ação educativa, realizada no Shopping Centro Norte até as 21 horas, tem como objetivo principal orientar e capacitar a população para reconhecer e agir de forma correta em casos de parada cardiorrespiratória e engasgo. Durante a mobilização, os profissionais demonstraram as manobras específicas para o atendimento de adultos, crianças e bebês. Assista ao vídeo no início da matéria.

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De acordo com o coordenador do Samu de Apucarana, o enfermeiro Miquéias Romagnolo, a iniciativa de levar o treinamento para um ambiente de grande circulação busca democratizar um conhecimento que é essencial. Ele explicou que o atendimento imediato por parte de quem está próximo à vítima, aplicando corretamente a massagem de RCP, é o grande diferencial para evitar sequelas e garantir a sobrevivência até a chegada da equipe médica. "Foi ensinado como a pessoa deve agir desde a parada cardiorrespiratória em adulto e criança até a parte de desengasgo e reanimação de bebê. Então, é o que a população pode fazer ate a chegada da ambulância", disse.





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Evento foi realizado pelo Samu em parceria com a Prefeitura e a Autarquia Municipal de Saúde (AMS) - Foto: TNOnline/Gabriela Jacuboski Evento foi realizado pelo Samu em parceria com a Prefeitura e a Autarquia Municipal de Saúde (AMS) - Foto: TNOnline/Gabriela Jacuboski

Miquéias citou ainda como exemplo um caso recente ocorrido na região do Lagoão, onde um homem sofreu um mal súbito que evoluiu para uma parada cardiorrespiratória enquanto praticava atividade física. A rápida intervenção das pessoas que estavam no local contribuíram para que o paciente sobrevivesse. "Quando nós, do Samu, chegamos para atender, a população já estava fazendo a manobra de reanimação nesse homem, o que contribuiu para que ele tivesse uma alta hospitalar sem sequelas", acrescentou.

A professora da rede municipal Fernanda Arrais, de 26 anos, fez questão de ir ao shopping exclusivamente para participar do treinamento. Grávida de Mathias, que deve nascer em agosto, ela relatou que a maternidade traz inseguranças, especialmente em relação ao medo do engasgo. "Eu conhecia algumas coisas das manobras para desengasgo, mas por ser o primeiro filho, a gente fico muito insegura. Com o Samu aqui, eu tenho um pouco mais de confiança", concluiu.





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