Da Redação

Samu é acionado após afogamento de criança em tanquinho

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Apucarana socorreu, na tarde desta quinta-feira (16), uma criança vítima de afogamento. O acidente doméstico aconteceu em uma residência no Núcleo Michel Soni, zona leste da cidade.

Segundo informações dos socorristas, uma menina de aproximadamente dois anos, se afogou no tanquinho. As primeiras informações colhidas no local apontam que a mãe estava lavando roupa e a criança subiu no eletrodoméstico e caiu de cabeça na água.

O Samu foi acionado e, após manobras respiratórias, encaminhou a criança para Unidade de Pronto Atendimento (UPA).