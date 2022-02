Samu de Apucarana sinaliza para evitar acidentes e viraliza

Da Redação

Imagens que mostram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Apucarana realizando uma sinalização no centro de Apucarana, viralizaram neste domingo (13). Nas fotos aparecem uma viatura e duas aves que estavam em via pública.

Conforme o Samu, uma viatura estava voltando para a base após atender uma ocorrência, quando ao passar pela Avenida Curitiba, algumas pessoas pediram por ajuda. Rapidamente os socorristas pararam e se aproximaram dos pedestres, que contaram que uma ave morreu e outra estava ferida.

O Samu sinalizou a via para evitar acidentes, pois os veículos desviavam das aves pela pista contrária e outros freavam bruscamente para não passar por cima dos urubus. Os socorristas acionaram a Força Verde para a remoção das aves.

Algumas pessoas que passavam pelo local fotografaram a situação e jogaram as fotos em grupos de WhastApp, e em tom de deboche, escreveram que o Samu estava 'socorrendo' urubus. "Nós voltávamos de uma ocorrência, uma ocorrência de socorro a uma pessoa, quando passamos pelo centro algumas pessoas nos pediram ajuda. Nós sinalizamos a via e ligamos para os órgãos competentes para a remoção dos urubus. Nós apenas sinalizamos a via para evitar acidentes, pois havia o risco de acontecer algum acidente envolvendo veículos. Paramos na ocorrência pois pessoas nos pediram ajuda, nos deparamos com a situação, sinalizamos e acionamos os órgãos competentes", explica o Samu.