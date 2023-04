Samu de Apucarana grava trotes e aciona Polícia Civil

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Samu vem recebendo trotes com frequência

Coordenador do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Apucarana, Miquéias Romagnolo registrou um boletim de ocorrências na 17ª Subdivisão Policial, na tarde desta sexta-feira (14), após a corporação receber diversos trotes de um mesmo número.

continua após publicidade .

Miquéias conta que o mesmo número ligou ao Samu sete vezes durante um dia e, por atrapalhar o serviço dos socorristas, ele resolveu informar o caso para a Polícia Civil. "Repassamos três gravações e o número da pessoa que ligou, agora eles vão investigar até chegar no dono da linha para ele prestar os esclarecimentos porque atrapalha o nosso serviço", disse.

-LEIA MAIS: Corpo de homem encontrado no Parque da Raposa é identificado

continua após publicidade .

Os trotes, segundo o coordenador, não são simulando acidentes ou outras ocorrências, mas sim uma pessoa falando palavras obscenas e xingamentos para os atendentes. "Nas últimas semanas está tendo um aumento de trotes significativo e para tentar inibir isso viemos para a delegacia. Esses trotes não são simulações de acidentes, mas pessoas falando besteira e maltratando os atendentes", contou.

O coordenador diz que espera que o autor seja punido pelas brincadeiras. "Que isso sirva de exemplo aos demais indivíduos que têm esses pensamentos de atrapalhar o andamento do serviço, para que não façam esse tipo de brincadeira pois as ligações que entrarem no Samu e forem trotes nós vamos registrar um boletim de ocorrência. E que essa pessoa pague de uma maneira pelo que está fazendo", finalizou.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News