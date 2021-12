Da Redação

SAMU de Apucarana coloca ambulância para atender rodovias

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Apucarana colocou em operação nesta quarta-feira (1º) uma ambulância para atender as ocorrências em rodovias, uma medida necessária a partir do fim do pedágio no Paraná. “Apucarana tem o serviço de SAMU regionalizado e que já está fazendo parte da estratégia de serviço proposto pelo governo do estado, ajudando a salvar vidas nas rodovias que cortam todos os 17 municípios que estão na área de abrangência da 16ª Regional de Saúde”, afirma o prefeito Junior da Femac.

O SAMU de Apucarana que regularmente contava com três ambulâncias para atendimento, agora passa a prestar o atendimento com quatro veículos pelo telefone 192. “O custo de uma equipe de profissional adicional foi viabilizada com recurso do governo estadual. Estamos prontos para participar dessa mobilização do governo do estado para continuar atendimento pré-hospitalar durante o intervalo entre o fim dos pedágios vigentes e o início do novo programa de concessões do governo federal”, assegura secretário municipal de saúde, Emídio Bachiega.





