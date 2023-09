SAMU comunica problemas para recebimento de chamadas

Acione o Corpo de Bombeiros através do 193 até que o sistema do SAMU seja restabelecido

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Apucarana, cidade localizada ao Norte do Paraná, comunica que, momentaneamente, não está recebendo ligações telefônicas.

O problema se deve porque o prédio onde funciona o SAMU, na Avenida Iguaçu, está neste momento sem energia elétrica. De acordo com informações fornecidas pela Copel, o restabelecimento da energia nesta região da cidade está prevista para as 12 horas ainda de hoje.

A coordenação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência da Cidade Alta pede a compreensão da população, solicitando que as pessoas que necessitem, acionem o Corpo de Bombeiros através do 193 até que o sistema do SAMU seja restabelecido.

