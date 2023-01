Samu atende vítima de tentativa de homicídio em Apucarana

Da Redação

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer a vítima

Um homem foi vítima de tentativa de assassinato na madrugada desta quinta-feira, 12, na Avenida Irati, região central de Apucarana, no norte do Paraná. Ele foi ferido com uma faca de cozinha, por uma mulher de 22 anos, que foi presa. Eles seriam moradores de rua, e faziam uso de entorpecentes com um grupo, e após uma discussão, o crime teria ocorrido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer a vítima, que foi encaminhada ao Hospital da Providência.

Segundo o boletim de ocorrências da Polícia Militar (PM), a vítima, um homem de estatura mediana, com barba, que não foi possível identificar, estava caído na rua, com pelo menos 6 facadas e a autora do crime, de 22 anos, estava próxima a ele. Imediatamente, ela recebeu voz de prisão. Segundo a polícia, a arma do crime, uma faca de cozinha, foi encontrada próximo à vítima.

A equipe do Samu fez os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima ao Hospital da Providência. Conforme informações dos socorristas, a vítima foi ferida gravemente nas costas, nos braços, na mão e no rosto.

A mulher foi encaminhada até a delegacia de Apucarana.

