Samu atende vítima baleada no Residencial Raposa, em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Apesar do susto, o homem passa bem

Um homem, de 69 anos, sofreu um ferimento por arma de fogo, na noite deste sábado, 13, em Apucarana. De acordo com socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), o fato aconteceu na Rua Emílio Marçal, no Residencial Raposa, próximo da APAE.

continua após publicidade .

Segundo informações apuradas pela reportagem, o homem estaria em uma casa, trabalhando como pedreiro, quando foi atingido na perna pelo projétil. Ele não soube informar de onde o tiro teria partido.

Uma ambulância foi até o local e prestou os primeiros atendimentos à vítima, que foi encaminhada para receber atendimento médico. Apesar do susto, o homem passa bem.

continua após publicidade .

A Polícia Militar (PM) foi acionada e fez as orientações necessárias no local. A investigação dos fatos deve ficar a cargo da Polícia Civil.

Siga o TNOnline no Google News