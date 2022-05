Samu atende a dois atropelamentos na Osvaldo Cruz

Da Redação

Imagem ilustrativa

Uma das ruas mais movimentadas de Apucarana, a Osvaldo Cruz, teve duas ocorrências de atropelamento registradas na noite desta terça-feira (03). Uma mulher foi atropelada na região do colégio Nilo Cairo e uma outra mulher, que estava com uma criança no colo, também foi atropela ao atravessa a rua, no centro da cidade. Nos dois casos, chovia no momento da ocorrência.

O primeiro caso foi logo no início da noite, na rua Osvaldo Cruz, próximo à região do colégio e de um supermercado. Uma mulher, de 54 anos, foi atingida quando atravessava a via. O Samu foi acionado e a mulher encontrada consciente e orientada, sem lesões aparentes. Segundo os socorristas, ela tinha contusões na região do quadril e do ombro, do lado esquerdo. Ela foi imobilizada, conforme protocolo de segurança, e encaminhada para atendimento hospitalar.

O outro atropelamento ocorreu no cruzamento da Osvaldo Cruz com a Avenida Curitiba, no centro da cidade, por volta de 20 horas. Conforme o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, um motorista que vinha pela Osvaldo Cruz, sentido bairro, atropelou uma pedestre quando acessava a avenida Curitiba. A mulher tinha uma criança no colo e, na hora da chuva, corria para atravessar a rua, quando foi atingida.

Conforme boletim, o condutor relatou que parou e prestou o atendimento inicial, acionando inclusive o socorro às vítimas. Segundo o boletim, a equipe da PM fez uma notificação ao condutor do veículo que, embora com todos os documentos em dia, se recusou a fazer o teste de etilômetro. Os policiais relataram no BO que o homem não apresentava nenhum sinal de embriaguez. A pedestre e a criança foram encaminhadas até o hospital para atendimento hospitalar.