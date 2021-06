Samu atende 4 casos de paradas cardíacas em menos de 24h

Continua após publicidade

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu quatro casos de paradas cardíacas em menos de 24h em Apucarana.

Um dos casos aconteceu na noite de segunda-feira (28), um homem de 60 anos que já estava desacordado foi reanimado, no Núcleo Afonso Camargo.

Em outro caso que aconteceu nesta terça-feira (29), o homem não resistiu e morreu. Segundo com o coordenador de enfermagem, Miquéias Romagnolo, as ocorrências de paradas cardíacas, aumentam com a chegada do inverno.

O Técnico em enfermagem Welder Danilo e o Condutor Socorrista Adriano Soares, falaram sobre os cuidados com os idosos e da importância de mantê-los aquecidos durante o inverno, além de prestar atenção em sinais como fala complicada, perda de força motora e dor no peito. Assista:

