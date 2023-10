Samu apresenta problemas no 192; veja números de contato

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) apresentou problema na central telefônica que recebe chamados pelo 192, no início da tarde deste domingo (22), em Apucarana, no norte do Paraná. Outros telefones de emergência também apresentam instabilidade como o 190 da Polícia Militar (PM) e o 193 do Corpo de Bombeiros.

Segundo informações do Samu, a assistência técnica foi acionada para resolver o problema, entretanto enquanto o serviço de telefonia não estiver normalizado, outros números estarão à disposição da população. Confira abaixo:

Corpo de Bombeiros - (43) 3202-5624

Samu - (43) 99667 0312 e (43) 3308 1600

10º Batalhão de Polícia Militar - (43) 3427-9369

