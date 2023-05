Salvar vidas: Bombeiros de Apucarana doam sangue

Da Redação

No dia internacional dos Bombeiros, alunos do Curso de Formação do Corpo de Bombeiros realizam uma ação de doação de sangue. Na manhã desta quinta-feira (4), 24 alunos soldados foram até o Hemonúcleo de Apucarana.

Um deles, o futuro soldado Renan Alves, de 30 anos, disse que salvar vidas, faz parte da missão dos Bombeiros. "Ajudar faz parte da nossa missão, doar sangue é doar vida para alguém. Todos nós, alundos, que vamos nos formar ainda neste mês, estamos doando sangue, fazendo com carinho, doando para o outro. Ajudar a comunidade e servir", disse.

Além dos alunos, dois superiores também participaram da ação. Para doar, basta agendar atendimento através do telefone (43) 3420-4200. O hemonúcleo de Apucarana fica localizado na Rua Antônio Ostrenski, centro da cidade.

4 de maio, dia Internacional do Bombeiro

O dia 4 de maio foi instituído, a partir do ano 1999, como o dia internacional do bombeiro após a validação de uma petição através de inúmeros e-mails relativos à morte trágica de cinco bombeiros num incêndio na Austrália. E também, hoje é o dia de São Floriano e por este ser considerado o padroeiro dos bombeiros, constitui um elemento simbólico muito importante neste dia internacional do bombeiro.

No século III d.C, nem bombeiros existiam ainda, ou pelo menos com este nome, São Floriano era visto como um protetor contra as inundações. Por ser um homem de águas, São Floriano foi reconhecido como protetor dos incêndios e padroeiro dos bombeiros. Na altura, conta a lenda que devido aos constantes incêndios que sempre assolaram as habitações das aldeias da sua região, São Floriano terá criado um pequeno destacamento de legionários para estarem permanentemente prontos para o combate aos incêndios. O nome deste agrupamento de homens ficou conhecido como “combatentes do fogo”.

À parte de toda esta história, hoje os Bombeiros, especialmente em Portugal, já não são mais apenas os “combatentes do fogo”. São seres humanos, sem lendas, sem heróis de revistas que enfrentam as mais diversas situações de socorro. Pois existem sempre, em todas as corporações de Bombeiros do país uma maneira, uma forma ou uma ferramenta capaz de ajudar alguém no momento de aflição.

Apelidados de “Soldados da Paz”, estes não baixam os braços durante a luta diária de combate aos desafios que a proteção civil traz.

São os legionários-modelo que um dia talvez, São Floriano, sonhou que iriam ser.

Em Portugal, com mais de 500 anos de história, ainda há quem duvide que a maior força humanitária e voluntária do país não é uma despesa, mas sim um investimento.

