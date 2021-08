Salão paroquial em construção é alvo de vandalismo no Pirapó

Da Redação

Na madrugada desta terça-feira (3), a Paróquia Santo Antônio de Pádua, localizada no Pirapó, distrito de Apucarana, foi alvo de vandalismo. Conforme os responsáveis pelo local, vândalos entraram no salão paroquial em construção e derrubaram paredes e roubaram objetos, causando um prejuízo que pode chegar a R$ 5 mil.

Além disso, ainda de acordo com a coordenação do loca, há algum tempo, com o dinheiro de doações, o salão paroquial vem sendo construído. "Instalaremos ainda nesta terça (3), câmeras de segurança e vamos descobrir quem está fazendo isso. Rezemos por essas pessoas. Precisam de Deus em seus corações", lamentou um dos responsáveis pela paróquia.

Ainda de acordo com a coordenação da paróquia, o Pirapó está sem posto policial há alguns anos. Nenhum suspeito foi localizado e a igreja preferiu não acionar a polícia.