Saiu para beber com amigos e acordou no outro dia, num carro estranho

Um rapaz saiu para beber com amigos na sexta-feira (16) e o lazer se transformou num grande susto para amigos e familiares. Sem notícias dele, familiares chegaram a tratar como de desaparecido, inclusive com o acionamento da Polícia Militar (PM) de Apucarana. Mas o rapaz foi encontrado pelo cunhado, na manhã de sábado, próximo a um carro. Ele não tinha ideia do que havia ocorrido, nem como havia chegado ali e muito menos a quem pertencia o carro, onde dormiu.

A polícia foi acionada pelo cunhado, que informou que o rapaz havia desaparecido desde a madrugada, após sair de uma tabacaria. Dois amigos, que estavam junto com ele, confirmaram que estiveram no local.

Na tentativa de localizar o rapaz e com as informações dos amigos, o cunhado relata que voltou às proximidades da tabacaria, já na manhã de sábado (17), quando encontrou o jovem, junto a um veículo Fiat Mobi. Ao cunhado, o rapaz disse que não se lembrava de nada da noite anterior e que havia acordado, momentos antes, dentro do veículo. Não sabia dizer como foi parar dentro do veículo e nem quem seria o proprietário.

Justamente por conta disso, o cunhado entendeu ser melhor acionar a Polícia Militar. O veículo estava aberto e a equipe da Polícia Militar fez uma busca por documentos, o que permitiu identificar que o veículo pertencia a uma pessoa ligada a uma empresa localizada no endereço onde o carro estava estacionado.

O pai da proprietária esteve no local, após contato da polícia, e informou que, a princípio, nada estava irregular no veículo e disse que, provavelmente, a filha esqueceu o carro destrancado na frente do serviço, quando saiu em viagem.

A equipe da PM orientou a todos os envolvidos na ocorrência e fez os registros. O rapaz, além das lembranças da noite anterior, também perdeu o celular.

