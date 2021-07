Da Redação

Saiba quem pode vacinar da Covid sábado em Apucarana

Neste sábado em Apucarana, acontece a vacinação da segunda dose da vacina AstraZeneca, com terno marcado para o dia 30/07. A informação foi confirmada pelo prefeito Jr da Femac, que ressaltou a importância das pessoas buscarem finalizar o processo de imunização com a aplicação.

Já no domingo (1º), serão vacinadas contra a Covid as pessoas com 30 anos completos. "Vamos iniciar o mês vacinando todas as pessoas com 30 anos, não se esqueçam do comprovante de residência e documento com foto", disse Junior da Femac.

A imunização acontece no Complexo Esportivo Lagoão, no sistema drive-thru e dentro do ginásio para quem for a pé, começa às 8h30 e segue até as 17 horas.

Vacina Solidária



A prefeitura de Apucarana está realizando a Campanha Vacina Solidária, através da doação espontânea de alimento não perecível no momento em que a pessoa vai se imunizar. Até agora, foram arrecadados mais de 26 toneladas de alimentos não perecíveis com a campanha voluntária para os que se vacinam em drive-trhu e apé no Complexo do Lagoão.