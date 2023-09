Saiba quem é o apucaranense que será julgado no STF por atos golpistas

O apucaranense Matheus Lima de Carvalho Lázaro, de 24 anos, é um dos quatro primeiros réus que serão julgados pela depredação dos Três Poderes, em 8 de janeiro. O julgamento está marcado para esta quarta-feira (13) no Supremo Tribunal Federal (STF).

continua após publicidade

Em junho, o estadao. com.br, site do jornal o Estado de S. Paulo, conseguiu um perfil do morador de Apucarana com base em informações do processo. Ele foi preso com um canivete na noite do 8 de janeiro e deixou em Apucarana a mulher grávida. “É por isso que ‘nóis tá' aqui. Pra intervenção militar... O Exército tomar o poder, entendeu?”, ele disse em uma das últimas mensagens à esposa.

“O Exército vem pra gente, amor. Isso que tô falando. O Exército não vai ‘vim’ contra nós. ‘Nóis tá’ fazendo intervenção militar”, acrescentou, em uma mensagem enviada enquanto ainda fazia parte do grupo que invadiu o Congresso Nacional.

continua após publicidade

As mensagens de Matheus para sua mulher fazem parte de um laudo de perícia criminal da Polícia Civil do Distrito Federal disponibilizado para a CPMI que investigou no Congresso os episódios de 8 de janeiro.

Segundo as informações da polícia, o apucaranense foi preso nas proximidades do Palácio do Buriti com uma camisa da Seleção Brasileira de futebol, uma jaqueta do Exército e um canivete de 16 cm.

Ele nunca tinha sido preso antes. Informado sobre seu direito de permanecer em silêncio, ele contou sua própria versão dos fatos, segundo a reportagem do Estadão.

continua após publicidade

Para a polícia, Matheus disse que é entregador, ganha um salário mínimo, vai à igreja evangélica e gosta de jogar futebol. Também disse ser “bolsonarista e nacionalista” e ter participado ativamente de “movimentos” de oposição ao presidente eleito, como o acampamento de 60 dias em frente ao 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (BIMec), de Apucarana. Foi onde teria recebido o convite para participar da viagem a Brasília.

Junto com outros bolsonaristas da cidade e da região, ele viajou os mais de 1.100km que dividem Apucarana e Brasília e, segundo relatou à polícia, foi levado diretamente ao acampamento em frente ao QG do Exército, onde recebeu alimentação e aguardou o momento de marchar para a sede dos Três Poderes.

CONVERSAS COM ESPOSA

continua após publicidade

O laudo policial apresenta trechos da conversa de Matheus com sua mulher durante todo o dia 8 de janeiro. Pouco depois das 10h, ele avisa que está saindo do acampamento e seguindo para onde iriam “invadir”. “A gente vai descer lá pro... Pra onde eles iam invadir”, disse.

A partir das 14h, mandou vídeos marchando junto com outros bolsonaristas e enviou fotos já no Congresso. Mas, a partir das 15h30, a esposa, gestante, começou a dar sinais de preocupação, mencionou que estava acompanhando pela televisão e questionou os atos “aqui tá mostrando na televisão já as pessoas quebrando as coisas, isso não pode porque isso é vandalismo”, disse ela.

continua após publicidade

Matheus diz para ela não acreditar na televisão. “Tem que quebrar tudo, pra ter reforma, pra ter guerra amor. Guerra... Pro exército entrar... entendeu?”.

Ele diz a mulher que aquilo não era vandalismo, mas depois admite: " É vândalo, é vândalo mesmo. Acabou pacífico. É melhor... é melhor nós quebrar tudo aqui agora”. O golpista reproduz ainda a ameaça que marcou a campanha de 2022 de que o Brasil “viraria uma Venezuela”.

É nesse momento, pouco antes das 17h, que ele bate na tecla da intervenção militar. “É por isso que ‘nóis tá’ aqui. Pra intervenção militar... O exército toma o poder, entendeu?”, afirmou.

Depois disso, ele só volta a falar com a mulher às 19h22, depois que o movimento foi dispersado pela polícia. Diz que está retornando para o QG e faz uma ligação por videochamada. A prisão ocorre logo depois, perto do Palácio do Buriti, antes de chegar ao QG.

Matheus, que confessou ter participado dos atos, postado vídeos em suas redes sociais, xingado o presidente eleito e clamado por intervenção militar, continua detido no presídio de Brasília. A última mensagem da esposa — “volta logo que estamos com saudades” — aparece sem resposta no laudo policial.

A defesa de Matheus não foi localizada pelo TNOnline. No processo, ele afirmou que foi a Brasília para participar de um "ato pacífico", sem intenção de invadir os Três Poderes. Os defensores afirma que o apucaranense foi “mero instrumento da ação de um grupo, o que foi feito por meio de um conjunto de técnicas de ciência persuasiva. E como mero instrumento da ação de terceiro o acusado não pode ser considerado culpado, eis que presente a ausência do potencial consciência da ilicitude”.

Com reportagem do Estadão Conteúdo

Siga o TNOnline no Google News