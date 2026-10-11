Saiba quando o sol volta a aparecer em Apucarana (PR) nesta semana

Os moradores de Apucarana (PR) que aguardam o fim da instabilidade precisarão ter paciência, pois o tempo firme só deve retornar à cidade no próximo sábado (17). De acordo com os dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a semana será marcada por precipitações contínuas, com chuvas diárias se estendendo até sexta-feira (16). Apenas no fim de semana o sol voltará a predominar na região, trazendo também uma mudança nos termômetros.

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A previsão indica que a maior concentração de chuva ocorrerá na terça-feira (13), com um acúmulo expressivo de 37.8 milímetros. Na quarta-feira (14), o volume segue alto, registrando 29.8 milímetros. Os demais dias da semana útil apresentarão chuvas mais brandas, começando com 4.8 milímetros nesta segunda-feira (12), passando para 11.3 milímetros na quinta-feira (15) e terminando com um baixo acúmulo de apenas 1.7 milímetro na sexta-feira (16).

Além da umidade constante, as temperaturas apresentarão pouca variação durante os dias chuvosos. Entre segunda e sexta-feira, as máximas devem oscilar entre 25ºC e 26ºC, enquanto as mínimas ficam na casa dos 16ºC a 18ºC. Com a trégua da chuva a partir de sábado e ao longo de domingo (18), o céu ficará limpo e ensolarado, mas os termômetros registrarão uma leve queda. Para o fim de semana, a previsão aponta manhãs mais frias, com mínimas de 14ºC em ambos os dias, e máximas que não devem ultrapassar os 24ºC.

