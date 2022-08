Saiba quando o 5G deve chegar a Apucarana e Arapongas

Da Redação

5G é oferecido na faixa de 3,5 gigahertz com a promessa de mais velocidade para baixar e enviar arquivos

Curitiba deve receber a partir da próxima terça-feira (16) o sinal 5G, conforme cronograma divulgado nesta sexta-feira (12) pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). O prazo é de que até 29 de setembro todas as capitais brasileiras tenham a tecnologia disponível. A primeira ativação no País foi feita em Brasília no início de julho.

Em Apucarana e Arapongas, a novidade ainda vai demorar a chegar. Segundo Anatel, o 5G será liberado em municípios com população igual ou superior a 100 mil habitantes e em pelo menos 50% dos municípios brasileiros que possuam população de até 30 (trinta) mil habitantes a partir de 30 de junho de 2024.

Em junho deste ano, a Prefeitura de Apucarana anunciou a criação de uma comissão que será responsável por todos os procedimentos necessários, visando à implantação da tecnologia 5G no município. O grupo de trabalho será integrado por representantes da Procuradoria Geral, Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho, Sebrae e da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia).

O 5G standalone, chamado "5G puro", é oferecido na faixa de 3,5 gigahertz e a promessa é que ele entregue mais velocidade para baixar e enviar arquivos, reduza o tempo de resposta entre diferentes dispositivos e torne as conexões mais estáveis.

Além de Curitiba, o sistema chega nesta terça-feira (16) ) nas cidades de Goiânia (GO) e Salvador (BA). A data foi confirmada pelos integrantes do Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência (Gaispi) na faixa de 3.625 a 3.700 MHz, em reunião na manhã desta sexta-feira (12).

O Gaispi é formado por representantes da Anatel, do Ministério das Comunicações e de empresas, incluindo as de radiodifusão afetadas pelo projeto. A faixa de 3,5 GHz é a que garante as melhores potencialidades da quinta geração.

As três capitais se somam a Brasília (DF), onde o 5G foi ativado em 6 de julho deste ano; Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS) e João Pessoa (PB), onde a autorização para ativação das estações com tecnologia de quinta geração do serviço móvel entrou em vigor no dia 29 de julho; além de São Paulo, onde o sinal começou a ser ativado no último dia 4.

Veja o restante do cronograma abaixo:

a) a partir de 29 de agosto de 2022, nas seguintes capitais: Rio de Janeiro, Vitória, Florianópolis e Palmas.

b) a partir de 28 de outubro de 2022, nas seguintes capitais: Recife, Fortaleza, Natal, Aracaju, Maceió, Teresina, São Luís, Campo Grande, Cuiabá, Porto Velho, Rio Branco, Macapá, Boa Vista, Manaus e Belém

c) a partir de 1º de janeiro de 2023, nos municípios brasileiros que possuam população igual ou superior a 500 (quinhentos) mil habitantes;

d) a partir de 30 de junho de 2023, nos municípios brasileiros que possuam população igual ou superior a 200 (duzentos) mil habitantes e em pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) dos municípios brasileiros que possuam população de até 30 (trinta) mil habitantes;

e) a partir de 30 de junho de 2024, nos municípios brasileiros que possuam população igual ou superior a 100 (cem) mil habitantes e em pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos municípios brasileiros que possuam população de até 30 (trinta) mil habitantes;

f) a partir de 30 de junho de 2025, em pelo menos 75% (vinte e cinco por cento) dos municípios brasileiros que possuam população de até 30 (trinta) mil habitantes;

g) a partir de 1º de janeiro de 2026, nos demais municípios.

Cabe lembrar que permanece a possibilidade de antecipação da disponibilização da faixa de 3,5 GHz, desde que adotas as medidas necessárias por parte da EAF.

Por fim, ressalta-se que no Distrito Federal e nas cidades de Porto Alegre, Belo Horizonte, João Pessoa e São Paulo a faixa já está disponível e as redes 5G já foram ativadas. Para as cidades de Curitiba, Goiânia e Salvador a faixa estará liberada a partir de 16 de agosto

