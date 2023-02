Saiba quando abrem as inscrições da natação e hidroginástica no Lagoão

Da Redação

As atividades no Centro da Juventude Alex Mazaron começam no dia 14 de fevereiro

A Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana comunica que as inscrições das aulas de natação e de hidroginástica na piscina do Complexo Esportivo Lagoão serão abertas somente na segunda quinzena de fevereiro.

"A caldeira que aquece a água da piscina térmica do Lagoão está passando por melhorias”, informa o professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes.

Já na piscina do Centro da Juventude Alex Mazaron, no Jardim Diamantina, todas as vagas da natação e da hidroginástica foram preenchidas na última quinta-feira (02), com as atividades naquela praça esportiva começando no dia 14 de fevereiro, às 07 horas.

Nas duas modalidades se inscreveram 1.036 alunos, sendo 780 na hidroginástica e 256 na natação. As atividades ocorrerão as terças e quintas e as quartas e sextas-feiras. O primeiro horário das aulas funcionará das 07 às 07h45, o último das 20 às 20h45, com intervalo do almoço das 12 às 13 horas.

Mais informações da hidroginástica e da natação nos dois locais podem ser obtidas pelo telefone (43) 3422-5184, em horário comercial.

