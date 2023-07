Saiba quais medidas você deve adotar para evitar doenças respiratórias

Com a chegada do inverno, o risco de contrair doenças respiratórias é maior

Com a chegada do inverno, o superintendente da Atenção Básica da Autarquia Municipal de Saúde, Odarlone Orente, orienta a população a adotar as principais medidas preventivas para evitar doenças respiratórias. A principal delas é estar com a vacinação contra a gripe em dia, mas é preciso usar agasalho, ficar bem hidratado, evitar aglomeração, e manter os ambientes arejados com espaço para fazer o ar circular.

“Com os dias de baixas temperaturas como os que estamos vivenciando as pessoas tendem a ficar mais em ambientes fechados, na maioria das vezes aglomerados e com pouca ventilação. O que é um agravante neste período do ano. As doenças respiratórias estão mais relacionadas com a aglomeração e a circulação sazonal de vírus da influenza neste período”, alerta Odarlone.

De acordo dom Odarlone, é importante também se agasalhar adequadamente. “Nos idosos e na maioria das crianças existe uma perda maior de calor pela diminuição da gordura corporal. Isso faz com que os vasos mais expostos se contraiam para tentar manter a temperatura corporal central o que prejudica a nutrição nos tecidos”, explica.

Lembrando que a vacina da gripe está disponível para população em 26 Unidades Básicas de Saúde, de segunda-feira a sexta-feira, o superintendente da Atenção Básica define a imunização contra a influenza uma condição fundamental para evitar que as pessoas contraiam infecções respiratórias e principalmente que evoluam para um quadro mais grave como a pneumonia.

O prefeito Junior da Femac reforça as orientações médicas e pede aos pais que não deixem de vacinar seus filhos. “Toda nossa rede de Unidades Básicas de Saúde está à disposição para imunizar crianças e idosos”, assinala ele.

O superintendente da Atenção Básica da Autarquia Municipal de Saúde, Odarlone Orente, orienta a população a adotar seguintes medidas preventivas para evitar as doenças respiratórias:

– Boa hidratação para evitar ressecamento das mucosas, bastante comum em tempo frio, que favorece infecção e alergias

– Alimentação saudável (frutas e verduras incluídas )

– Evitar aglomeração

– Manter arejado os espaços

– Manter a vacinação em dia

– Utilizar roupas adequadas e luvas quando houver necessidade de se expor ao ar livre em dias frios

– Procurar o atendimento médico em caso de sinais persistentes de doenças respiratórias

– Uso de máscaras em caso de sintomas respiratórios

