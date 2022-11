Saiba o que abre e fecha neste feriado em Apucarana e Arapongas

Da Redação

Comércio e serviços públicos estarão fechados

O feriado de Finados que ocorre nesta quarta-feira, 02, altera diversos serviços oferecidos à população em Apucarana. Repartições públicas, por exemplo, permanecerão fechadas, retornando o atendimento na quinta-feira, 03. Serão preservados os atendimentos considerados essenciais como Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), farmácia 24 horas e coleta de lixo.

O comércio permanece fechado, com exceção do shopping Centronorte, que estará com as lojas abertas das 13h às 19h. A praça de alimentação estará funcionando em horário normal, das 10h às 22h.

Agências bancárias permanecem fechadas na quarta-feira. Supermercados atendem no mesmo horário especial de domingo, das 8h às 20h.

Ônibus do transporte coletivo e metropolitano funcionam em horários reduzidos, idênticos aos praticados aos domingos.

Arapongas

Em Arapongas, serviços públicos essenciais serão mantidos, com atendimento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e 24 horas. Demais repartições públicas estarão fechadas, retornando atendimento a partir de quinta-feira, 03.

Não haverá coleta de lixo (seletiva e de lixo domiciliar). A Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente (Seaspma) orienta toda a população para que não coloque o lixo para fora durante o feriado, evitando o acúmulo de lixo na cidade durante esse período. Os serviços serão retomados normalmente na quinta-feira.

Comércio e agências bancárias estarão fechados. Supermercados atenderão nos horários especiais praticados aos fins de semana.

