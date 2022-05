Saiba como utilizar PIX no transporte coletivo em Apucarana

Da Redação

Disponibilizada desde fevereiro deste ano, a modalidade de pagamento da passagem do transporte coletivo através de PIX em Apucarana, está ganhando mais adesões a cada dia. Segundo dados da Onboard, novo sistema utilizado pela Viação Apucarana LTDA (VAL), no segundo mês de operação da bilhetagem digital, 43% das compras de créditos haviam sido feitas via PIX.

continua após publicidade .

A implantação do novo sistema beneficiou, através de migração automática, os cerca de 80 mil usuários que já possuíam o cartão passe fácil. Mesmo assim, a novidade ainda desperta algumas dúvidas. Segundo a chefe do setor de vendas de passagens da VAL, Marli Aparecida Rodrigues, o novo sistema oferece diversas facilidades.

"Os usuários agora podem baixar gratuitamente no celular o aplicativo Onboard, que além do novo sistema de pagamento, mostra também o saldo do cartão, facilitando o controle dos gastos. O cadastro é feito através do e-mail. Quem já utilizava o cartão, migrou automaticamente. Quem precisar fazer pela primeira vez, é só cadastrar um e-mail para poder utilizar o aplicativo", explicou.

continua após publicidade .

Segundo ela, as outras modalidades de pagamento também continuam disponíveis. O PIX é apenas mais uma facilidade oferecida ao usuário, que em breve, poderá fazer o pagamento também via cartão de crédito.

"Estamos acompanhando as novas tecnologias, e oferecendo as facilidades disponíveis no mercado. Em breve, estaremos implantando também a opção de pagamento com cartão de crédito. Mas quem preferir continuar pagando com dinheiro ou carregando o crédito do cartão na loja, continuará com essa opção de serviço. É importante frisar que o sistema funciona da mesma forma para quem usa o cartão de estudante", garantiu.

Marli reforça que, para qualquer dúvida a respeito do novo sistema, o usuário pode se dirigir até a loja de passagens da VAL, na Rua Rio Branco, próximo ao Terminal Urbano.

"Para novos cadastros, ou para atender a qualquer dificuldade que o usuário tenha para usar o novo aplicativo, nossa loja está a disposição", disse.