Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
CUIDADOS

Saiba como carregar o celular com segurança após acidente grave em Apucarana

Morador de Apucarana sofreu queimaduras severas na noite de segunda-feira e foi transferido para Londrina devido à gravidade

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Saiba como carregar o celular com segurança após acidente grave em Apucarana
Autor Celular pegou fogo na noite de segunda-feira em Apucarana - Foto: Louan Brasileiro/TNOnline

O grave acidente registrado na noite de segunda-feira (17), em Apucarana, que deixou um morador com mais de 70% do corpo queimado, acende um alerta sobre os perigos de utilizar o celular enquanto ele está conectado à tomada. Especialistas advertem que esse hábito, comum na rotina da maioria das pessoas, pode resultar em choques elétricos, explosões e incêndios de grandes proporções dentro de casa.

-LEIA MAIS: Apucaranense com mais de 70% do corpo queimado é transferido para HU de Londrina

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O perigo do superaquecimento

A principal causa desses incidentes está diretamente ligada ao comportamento das baterias de lítio, componentes altamente sensíveis ao calor. Quando o aparelho é utilizado enquanto recebe carga, o processador trabalha sob estresse, elevando rapidamente a temperatura interna.

Esse risco é potencializado em cidades com clima naturalmente quente ou quando o dispositivo é deixado sobre superfícies inflamáveis e que retêm calor, como camas, travesseiros e sofás. Nesses cenários, a falta de dissipação térmica pode fazer com que a bateria inche, entre em combustão ou até mesmo exploda.

Medidas de prevenção e segurança

Para garantir a proteção dos usuários, a regra de ouro é a prevenção estrutural e de hábitos. O uso exclusivo de cabos e carregadores originais, que possuam o selo de certificação do Inmetro, é indispensável. Essas peças são projetadas com rigorosos padrões de qualidade para suportar as características elétricas exatas de cada produto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A inspeção constante dos equipamentos também é necessária. Especialistas recomendam descartar imediatamente cabos quebrados ou com fios expostos e evitar a todo custo o uso de adaptadores e extensões (os populares "benjamins" ou "Ts"), que aumentam consideravelmente o risco de sobrecarga na rede elétrica da residência. Outro cuidado preventivo é realizar manutenções apenas em assistências técnicas certificadas, já que quedas constantes do aparelho podem comprometer a estrutura interna da bateria de forma imperceptível a olho nu.

O ambiente e as condições de uso exigem o mesmo nível de rigor. A umidade é uma inimiga perigosa da eletricidade: manusear o telefone com o corpo molhado ou em cômodos como o banheiro facilita a condução de energia, abrindo margem para curtos-circuitos e choques que podem ser fatais.

Durante tempestades com chuvas fortes, a orientação de segurança é desconectar os aparelhos da tomada imediatamente, para evitar que descargas atmosféricas e raios atinjam a rede elétrica. Por fim, uma das práticas consideradas mais arriscadas e que deve ser evitada é o uso de fones de ouvido com fio enquanto o celular carrega, pois a corrente elétrica pode viajar diretamente pelo cabo até o corpo do usuário em caso de uma pane elétrica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O caso de Apucarana

A urgência de adotar essas recomendações reflete o drama vivido na Rua Manoel Bernardo dos Reis. O morador utilizava o celular conectado ao carregador quando um princípio de incêndio começou em seu quarto, concentrando-se rapidamente na cama.

A tragédia só não foi maior graças à ação heroica de um vizinho, o segurança Francisco Marcílio Batista. Ao perceber as chamas pela janela e ouvir os gritos de socorro, ele utilizou uma mangueira de jardim para fazer a contenção do fogo antes que o incêndio atingisse o forro de madeira da casa.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e confirmou que a intervenção rápida evitou o pior. Apesar do resgate imediato e sem intoxicação por fumaça, a vítima sofreu graves queimaduras de segundo grau no tórax e nos membros superiores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O homem recebeu os primeiros socorros de uma equipe avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi transferido do Hospital da Providência para o Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do Hospital Universitário (HU) de Londrina.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente Apucarana incêndios segurança Tecnologia
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV