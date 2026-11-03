Saiba a previsão do tempo para esta terça-feira (03) em Apucarana

Sem previsão de chuva para a cidade, os termômetros sobem rapidamente e a temperatura máxima chega aos 28°C no período da tarde

Os moradores de Apucarana podem esperar um dia de tempo seco e bastante ensolarado nesta terça-feira (3). De acordo com os dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a probabilidade de chuva é zero, garantindo um dia propício para atividades ao ar livre.

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O dia começou com temperaturas amenas. Nas primeiras horas da manhã, a estação meteorológica registrou cerca de 17,8°C, com sensação térmica de 18°C. No entanto, o sol aparece forte e o clima esquenta de forma rápida ao longo da manhã.

A temperatura máxima prevista para esta terça-feira é de 28°C, pico que deve ser atingido a partir das 13h e se manter até as 16h. Já durante a noite, o calor dá uma trégua e os termômetros voltam a cair gradativamente, encerrando a terça-feira na casa dos 22°C.

A umidade relativa do ar segue em níveis aceitáveis, variando entre 59% (nos horários mais quentes) e 99%. Os ventos sopram de forma amena na cidade, com média de 7 km/h e rajadas máximas que não devem ultrapassar os 26 km/h.