Saiba a previsão do tempo para esta segunda-feira (26) em Apucarana

Sem previsão de chuva, a semana começa com tempo firme e temperaturas variando entre 12°C e 23°C na Cidade Alta, segundo o Simepar

A semana começa com clima ameno e tempo estável em Apucarana. Nesta segunda-feira (26), os moradores enfrentaram um início de manhã gelado. Nas primeiras horas do dia, a estação meteorológica do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) registrou 12,6°C, com sensação térmica de 11°C.

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Apesar do frio nas primeiras horas, o sol predomina e garante uma elevação gradual das temperaturas. A previsão indica que a máxima deve chegar aos 23°C no início da tarde, entre 13h e 15h. Para quem tem compromissos ao ar livre, a notícia é boa: a probabilidade de chuva é de 0%, mantendo o tempo seco e firme ao longo de todo o dia.

A umidade relativa do ar oscila bastante, indo da máxima de 92% no início da manhã até a mínima de 41% nos momentos mais quentes da tarde.

Outro fator que merece atenção é o vento. Soprando predominantemente da direção Sul a uma média de 12 km/h, os ventos podem registrar rajadas mais intensas, chegando aos 41 km/h, o que pode aumentar a sensação de frio, especialmente nas áreas mais altas da cidade.

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Com o tempo limpo, o apucaranense poderá aproveitar o dia de sol, que se encerra oficialmente com o pôr do sol marcado para as 18h36. Durante a noite, as temperaturas voltam a cair, estabilizando na casa dos 16°C.