Simepar indica 98% de probabilidade de precipitação; pancadas mais fortes ocorrem pela manhã e o tempo firma à noite

A semana começa exigindo guarda-chuva dos moradores de Apucarana. De acordo com os dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), esta segunda-feira (23) será marcada por tempo instável, alta umidade e temperaturas amenas na Cidade Alta.

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Nas primeiras horas da manhã, por volta das 6h45, a estação meteorológica já registrava 21,7ºC. Ao longo do dia, os termômetros sobem gradativamente, mas o calor não ganha muita força: a temperatura máxima não deve ultrapassar os 26ºC, pico previsto para ocorrer entre o meio-dia e as 14h.

A probabilidade de chuva é de 98%, com um volume acumulado esperado de 8,4 mm. A previsão horária detalha que a instabilidade ganha força a partir das 8h, com as pancadas mais volumosas concentradas no período da manhã (pico de 2,6 mm às 9h). A chuva continua em forma de garoa e pancadas leves e isoladas durante toda a tarde.

Além da chuva, o clima será bastante úmido, com a umidade relativa do ar oscilando entre 82% e 99%. Os ventos sopram em média a 9 km/h, mas o município pode registrar rajadas de até 39 km/h.

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Trégua à noite

Para quem tem compromissos noturnos, a boa notícia é que a chuva deve dar uma trégua. O Simepar indica que as precipitações cessam a partir das 19h. Durante a noite, o tempo estabiliza e a temperatura se mantém constante, na casa dos 22ºC, até o final do dia. O pôr do sol hoje ocorre às 18h54.