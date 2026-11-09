Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
SIMEPAR

Saiba a previsão do tempo para esta segunda-feira (09) em Apucarana

O dia começou frio, mas as temperaturas sobem gradativamente à tarde, sem chance de chuva

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Saiba a previsão do tempo para esta segunda-feira (09) em Apucarana
Autor Não há previsão de chuva - Foto: TNOnline

Apucarana começa a segunda-feira (9) com o tempo firme e um frio leve, mas que pode ser sentido de forma mais intensa devido aos ventos. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a temperatura marcava 13 °C no início da manhã, mas com sensação térmica de 11 °C, refletindo a força do vento.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta segunda-feira (09) em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A previsão para o resto do dia indica um aquecimento progressivo, com os termômetros chegando a 23 °C no período da tarde, entre 14h e 16h. Não há qualquer probabilidade de chuva, garantindo um céu aberto, ideal para atividades ao ar livre.

No entanto, o destaque do dia vai para os ventos, que devem apresentar rajadas intensas. O Simepar prevê que a cidade terá ventos constantes com velocidade em torno de 17 km/h, acompanhados de rajadas que podem atingir a marca expressiva de 52 km/h. Essa característica exige atenção de pedestres e motoristas, além de cuidados com estruturas que possam ser afetadas pela força do vento.

Com o fim de tarde, as temperaturas voltam a cair. O pôr do sol, que será às 18h44, trará consigo um resfriamento para a noite, que deve terminar com os termômetros na casa dos 16°C às 23h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana clima previsão do tempo Simepar temperatura VENTO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV