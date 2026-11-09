Saiba a previsão do tempo para esta segunda-feira (09) em Apucarana

O dia começou frio, mas as temperaturas sobem gradativamente à tarde, sem chance de chuva

Apucarana começa a segunda-feira (9) com o tempo firme e um frio leve, mas que pode ser sentido de forma mais intensa devido aos ventos. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a temperatura marcava 13 °C no início da manhã, mas com sensação térmica de 11 °C, refletindo a força do vento.

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A previsão para o resto do dia indica um aquecimento progressivo, com os termômetros chegando a 23 °C no período da tarde, entre 14h e 16h. Não há qualquer probabilidade de chuva, garantindo um céu aberto, ideal para atividades ao ar livre.

No entanto, o destaque do dia vai para os ventos, que devem apresentar rajadas intensas. O Simepar prevê que a cidade terá ventos constantes com velocidade em torno de 17 km/h, acompanhados de rajadas que podem atingir a marca expressiva de 52 km/h. Essa característica exige atenção de pedestres e motoristas, além de cuidados com estruturas que possam ser afetadas pela força do vento.

Com o fim de tarde, as temperaturas voltam a cair. O pôr do sol, que será às 18h44, trará consigo um resfriamento para a noite, que deve terminar com os termômetros na casa dos 16°C às 23h.