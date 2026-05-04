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Saiba a previsão do tempo para esta segunda-feira (04) em Apucarana

A previsão indica que a máxima para esta segunda-feira deve alcançar os 25 ºC no meio da tarde

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.05.2026, 06:53:39 Editado em 04.05.2026, 06:54:40
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Saiba a previsão do tempo para esta segunda-feira (04) em Apucarana
Autor Apucarana terá dia ensolarado e temperaturas agradáveis - Foto: Vitor Flores/TNOnline

A primeira segunda-feira de maio (04) começou com um clima mais ameno em Apucarana (PR), mas os moradores podem esperar um dia de tempo bastante estável. De acordo com os dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a jornada será ensolarada, com uma boa amplitude térmica e nenhuma chance de chuva.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta segunda-feira (04) em Apucarana

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Logo nas primeiras horas do dia, por volta das 6h30, a estação meteorológica registrou 14,4 ºC, com sensação térmica na mesma faixa. No entanto, com a presença do sol (que nasceu às 06h48), a temperatura sobe gradativamente ao longo da manhã.

A previsão indica que a máxima para esta segunda-feira deve alcançar os 25 ºC no meio da tarde, entre 15h e 16h, garantindo um clima bastante agradável. Com o anoitecer, as temperaturas voltam a cair um pouco, fechando a noite na casa dos 19 ºC.

Para quem precisa sair de casa ou tem atividades ao ar livre programadas, o guarda-chuva pode ficar no armário: a probabilidade de precipitação é de 0% (0.0 mm). A umidade relativa do ar oscila entre 66% e 89% ao longo desta segunda-feira.

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