Sábado terá tempo estável em Apucarana, mas chuva pode atingir sul do PR

A previsão do tempo para este sábado (15) indica condições estáveis em Apucarana, com temperaturas entre 17°C e 27°C e 0% de probabilidade de chuva. Segundo o Simepar, a umidade relativa do ar deve variar entre 55% e 95%.

Em Apucarana, a previsão aponta precipitação acumulada de 0,0 mm. Os ventos devem soprar de Leste (L), a 11 km/h, com rajadas que podem chegar a 36 km/h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📲Entre no nosso canal do WhatsApp destinado a notícias de Apucarana

Paraná

No Paraná, o sábado ainda deve ser marcado por chuvas, principalmente na metade sul do Estado. As pancadas devem ocorrer de forma irregular, mas não está descartada a ocorrência de chuva mais forte em algumas cidades.

Na região próxima a Santa Catarina, o risco de tempestades é um pouco maior. Já no Norte e Noroeste, o tempo permanece estável, com destaque para as altas temperaturas, que devem superar os 30°C na maioria dos municípios.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A partir do anoitecer, a possibilidade de ocorrência de chuva diminui em todo o Estado. O Simepar também indica atuação de uma massa de ar instável na metade sul paranaense, sem previsão de geada.