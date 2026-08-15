Sábado terá tempo estável em Apucarana, mas chuva pode atingir sul do PR
Simepar prevê 0% de chance de chuva no município
A previsão do tempo para este sábado (15) indica condições estáveis em Apucarana, com temperaturas entre 17°C e 27°C e 0% de probabilidade de chuva. Segundo o Simepar, a umidade relativa do ar deve variar entre 55% e 95%.
Em Apucarana, a previsão aponta precipitação acumulada de 0,0 mm. Os ventos devem soprar de Leste (L), a 11 km/h, com rajadas que podem chegar a 36 km/h.
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Paraná
No Paraná, o sábado ainda deve ser marcado por chuvas, principalmente na metade sul do Estado. As pancadas devem ocorrer de forma irregular, mas não está descartada a ocorrência de chuva mais forte em algumas cidades.
Na região próxima a Santa Catarina, o risco de tempestades é um pouco maior. Já no Norte e Noroeste, o tempo permanece estável, com destaque para as altas temperaturas, que devem superar os 30°C na maioria dos municípios.
A partir do anoitecer, a possibilidade de ocorrência de chuva diminui em todo o Estado. O Simepar também indica atuação de uma massa de ar instável na metade sul paranaense, sem previsão de geada.