Sábado terá chuva e rajadas de vento de até 58 km/h em Apucarana

Apucarana terá um sábado (07) marcado por instabilidade atmosférica, variação térmica moderada e alta probabilidade de chuva ao longo do período. Os termômetros devem registrar mínima de 21°C nas primeiras horas do dia e alcançar a máxima de 28°C durante a tarde, mantendo o céu encoberto e com condições favoráveis para precipitações no município.

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O quadro meteorológico aponta 98% de probabilidade de ocorrência de chuva, com acumulado estimado em 3,2 milímetros. A umidade relativa do ar permanecerá bastante elevada, oscilando entre 70% nos períodos mais secos e 99% nos momentos de maior saturação. Os ventos sopram predominantemente da direção oeste com velocidade média de 15 km/h, acompanhados de rajadas mais intensas que podem atingir a marca de 58 km/h.

Paraná

O avanço de mais uma frente fria pelo Paraná, desta vez de características mais continentais, volta a elevar o risco de ocorrência de tempestades (já na madrugada e se estendendo pela manhã e tarde). A partir do anoitecer, a entrada de uma massa de ar frio e seco em direção ao continente deve favorecer o declínio das temperaturas, com destaque para o resfriamento ao longo da noite e madrugada de domingo.