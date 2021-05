Sábado tem bazar beneficente da Edhucca, Lar e GemPaz

Continua após publicidade

No próximo sábado, dia (15), acontece o bazar beneficente especial de inverno, das 9h às 13 horas. Outra novidade dessa edição é spin mop por R$ 40,00 (são novos, mas os baldes apresentam pequenos danos, como a borda danificada).

O bazar, organizado pela Edhucca, Lar sagrada Família e GemPaz, acontece na Rua José Alves de Paula Filho, 53B, centro, ao lado da Bonfim Tintas.

Quem passar pelo bazar também vai conferir seções inteiras com roupas femininas, masculinas e infantis, sapatos, bolsas, brinquedos, utilidades domésticas e muito mais.

A organização do bazar está seguindo todas as orientações da saúde, como disponibilização de álcool em gel, controle do número de pessoas no interior do bazar. Além disso, pede para que não levem crianças.

Toda a renda do bazar é destinada para ações sociais das instituições organizadoras.