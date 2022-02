Da Redação

Sábado será instável com máxima de 26ºC em Apucarana

O tempo segue instável neste sábado (5) devido a uma frente fria que avançou sobre o sul do Brasil. Apucarana, por exemplo, terá o céu predominado pelas nuvens e, por conta disto, pancadas de chuva podem acontecer a qualquer momento do dia, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). A precipitação acumulada é de 10.3 mm.

Mesmo sob chuva, o tempo continua abafado na Cidade Alta. O município registrou 21ºC ao amanhecer e a máxima prevista é de 26ºC.

A instabilidade começou no Paraná na última quinta-feira (3), de acordo com o meteorologista Lizandro Jacóbsen, e continua no Estado neste sábado. “Já tivemos mudanças no tempo em parte do Estado, temporais se desenvolveram entre os setores Noroeste e Oeste. Durante a noite, seguiu para o Sudoeste, na divisa com Santa Catarina”, afirmou.

“No sábado ainda chove na maioria das regiões paranaenses e o calor começa a dar uma trégua. No domingo ainda chove na parte Norte, mas na metade Sul o tempo já melhora”, completa.