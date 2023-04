Sábado será de tempo instável com máxima de 25ºC em Apucarana

Da Redação

Há 3.8 milímetros de precipitação acumulada para Apucarana

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que este sábado (15) será de tempo instável na maioria dos municípios paranaenses, incluindo Apucarana, norte do estado.

O instituto meteorológico aponta que, entre a madrugada e a manhã, pancadas de chuvas acompanhadas de trovoadas ocorrem entre as regiões leste, Campos Gerais, centro-sul e norte do estado. Nas demais regiões, presença de nebulosidade com algumas chuvas fracas e isoladas.

A partir da tarde, o sol aparece nas regiões oeste, sudoeste e noroeste. O Simepar mostra que ele pode aparecer também em Apucarana ao decorrer do dia.

Apesar disso, o sábado será predominantemente nublado na Cidade Alta, com possibilidade de chuva a qualquer momento do dia. A previsão aponta que há 95% da probabilidade de ocorrência de chuva no município, além de uma precipitação acumulada de 3.8 milímetros.

As temperaturas não apresentam grandes elevações. Em Apucarana, os valores devem variar entre 18ºC e 25ºC.



