Sábado será de tempo chuvoso com máxima de 27ºC em Apucarana

A previsão aponta que há 95% de probabilidade de ocorrência de chuva no município

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que o ambiente atmosférico ainda segue favorável ao desenvolvimento de chuvas, em função do tempo abafado, em todo o Estado neste sábado (12). Com isso, pancadas de chuvas são esperadas, podendo vir acompanhadas de descargas elétricas, em diversas regiões paranaenses. Há Também condições mais evidentes para ocorrência de tempestades entre as faixas oeste e norte do Estado.

Em Apucarana, por exemplo, o dia segue instável. Segundo o Simepar, existe uma precipitação acumulada de 8.5 mm para o município. As pancadas podem ocorrer a qualquer momento do dia.

Mesmo sob chuva, o tempo continua abafado na maioria dos municípios paranaenses. Na Cidade Alta, a mínima registrada, ao amanhecer, foi de 18ºC. Durante a tarde, os termômetros chegar à casa dos 27ºC.

Conforme o instituto meteorológico, as ocorrências de chuvas são previstas até segunda-feira (14).

