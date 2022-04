Da Redação

Sábado será de sol entre nuvens em Apucarana e região

O sábado (9) será de sol entre nuvens em Apucarana e região. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o tempo segue abafado no município.

Ao amanhecer, a Cidade Alta registrou 19ºC e, conforme o Simepar, a máxima deve chegar aos 29ºC. Devido às altas temperaturas, é possível que ocorram pancadas de chuva em pontos isolados. A precipitação acumulada é de 2.9 mm.

A atmosfera segue instável sobre o Paraná neste sábado. Não há previsão de sistemas organizados previstos para o Estado, mas o ar que predomina na região segue aquecido e com muita umidade. Nestas condições áreas de instabilidade se desenvolvem preferencialmente a partir da tarde. As chuvas previstas são isoladas e de curta duração e ocorrem principalmente no interior paranaense.