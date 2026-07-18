Sábado será de sol e ventos fortes em Apucarana; veja a previsão

Ventos do quadrante nordeste ganham força ao longo do dia, segundo o Simepar

O sábado (18) será de tempo estável em Apucarana, conforme a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). O dia será marcado pelo predomínio de sol, sem previsão de chuva e com temperaturas agradáveis.

Na cidade, os termômetros devem variar entre 14°C e 25°C. A probabilidade de chuva é de 0%, com acumulado previsto de 0,0 milímetro.

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A umidade relativa do ar deve oscilar entre 36% e 57%, exigindo atenção com a hidratação, principalmente durante a tarde, quando o ar fica mais seco.

Outro destaque da previsão é o vento. Em Apucarana, os ventos sopram de nordeste a 18 km/h, com rajadas que podem atingir 61 km/h ao longo do dia.

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Paraná

Em todo o Paraná, o sábado será de tempo estável, com predomínio de sol e sensação de calor em todas as regiões. De acordo com o Simepar, os ventos que sopram do quadrante norte voltam a ganhar intensidade, com força moderada a forte em diversas áreas do estado.

Também não há previsão de chuva para nenhuma região paranaense, mantendo o tempo seco e favorecendo a elevação das temperaturas durante o período da tarde.