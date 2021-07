Da Redação

Sábado mantém massa polar e céu parcialmente nublado

A sensação térmica de frio intenso continua na região norte do Paraná neste final de semana, porém as temperaturas começam a sair do zero neste sábado (31|). Em Apucarana e região o tempo amanheceu com céu parcialmente nublado, sem previsão de chuvas.

O sol deve aparecer na região com a variação de 6 a 19 graus nos termômetros. Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), ainda houve incidência de geada nas regiões do centro-sul, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Ainda segundo a previsão do tempo, pode chover com fraca intensidade no oeste e sudoeste do estado, com as praias de céu encoberto.