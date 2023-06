Sábado ensolarado com temperaturas agradáveis em Apucarana

Apucarana, norte do Paraná, deve registrar mais um dia de tempo estável neste sábado (3), segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Devido ao predomínio do sol, as temperaturas se elevam um pouco mais e ficam mais agradáveis do que nos dias anteriores.

O serviço meteorológico mostra que, logo ao amanhecer, por volta das 5h, a Cidade Alta registrou a mínima de 11ºC. Vale destacar que a sensação térmica pode ter sido de ainda mais frio, já que venta bastante no município.

Com a presença do sol, os valores se elevam e atingem os 24ºC em torno das 14h.

O instituto aponta que o centro mais intenso do sistema de alta pressão atmosférica (massa de ar estável) se afasta da região Sul do Brasil e segue para o oceano, na altura do sudeste do país. No entanto, mesmo com o afastamento do fenômeno meteorológico, o tempo continua firme no Paraná.

