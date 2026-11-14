Sábado em Apucarana terá máxima de 29°C, chuva e rajadas de vento

A previsão do tempo para Apucarana neste sábado, dia 14 de novembro, indica um dia marcado pela instabilidade e pela presença de chuva, acompanhadas de temperaturas elevadas. Os termômetros na cidade devem registrar mínima de 19°C durante as primeiras horas da manhã, alcançando a máxima de 29°C no período da tarde, com elevada possibilidade de precipitações ao longo do dia.

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De acordo com os dados meteorológicos, a probabilidade de ocorrência de chuva chega a 98%, com um volume acumulado estimado em 4,1 milímetros. A umidade relativa do ar apresenta índices elevados, variando entre a mínima de 60% e a máxima de 97%. Os ventos sopram na direção nordeste (NE) a uma velocidade média de 11 km/h, mas o destaque fica para a força das rajadas, que podem atingir até 54 km/h.