Sábado deve ser de sol e calor na região, segundo Simepar

Sábado será de sol

O sábado, 17, deve ser ensolarado com temperaturas altas em Apucarana e região, segundo previsão do Simepar. Nas demais regiões do estado, haverá muita nebulosidade e chuva no litoral.

De acordo com o Simepar, a madrugada foi de céu encoberto entre os Campos Gerais e o leste do Paraná. Principalmente na RMC e no litoral há registro de chuvas. Nas últimas horas choveu, por exemplo, perto de 30,0 mm em Pontal do Sul e Praia de Leste. Na maior parte do interior paranaense presença de pouca nebulosidade, com tempo ainda abafado no oeste e no noroeste do Estado (temperaturas acima dos 20,0°C em algumas cidades).

O céu apresentam uma maior presença de nebulosidade no leste do Paraná. Alguns chuviscos também ocorrem em pontos do setor, mas principalmente entre a Serra do Mar e o litoral. Nos demais setores do estado, menos nuvens no céu, sol e temperaturas com elevação mais significativa nas próximas horas.

Em Apucarana e região, dia ensolarado, com mínima de 17°C e máxima de 27°C neste sábado.

