Sábado de tempo estável em Apucarana

Apucarana registrou 13º C, ao amanhecer neste sábado (15), e a máxima deve chegar aos 24º C. Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a princípio, o tempo será claro e tem há possibilidade de chuviscos ocasionais e isolados, para algumas partes do estado.

O tempo segue estável em grande parte do Paraná, em função da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, o que desfavorece a ocorrência de chuvas mais significativas. Entre os Campos Gerais, a RMC e o litoral, espera-se ainda maior variação de nebulosidade e possibilidade de chuviscos ocasionais e isolados, devido à incursão de umidade do oceano. As temperaturas continuam em média mais amenas, embora um pouco frio no sul, além de que nos setores oeste, noroeste e norte, se elevam mais a tarde em relação aos últimos dias.