Da Redação

Sábado de tempo estável e quente em Apucarana, diz Simepar

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, Simepar, informou que Apucarana registrou 18ºC ao amanhecer neste sábado (11). A temperatura vai subir e deve chegar aos 34ºC.

Ainda de acordo com o Simepar, o sábado será de tempo estável sobre todo o Paraná. O sol aparece, inclusive entre a RMC e o litoral, mantendo as temperaturas elevadas em todo o Estado.

Nas faixas oeste e norte, as temperaturas deverão ultrapassar os 35 °C. Baixos índices de umidade relativa também deverão ser registrados, principalmente sobre o interior do Paraná, com valores próximos ou abaixo dos 30%.